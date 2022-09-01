Monkees’in yaşayan son üyesinden FBI’a dava

ABD’de 1966’da kurulan Monkees grubunun hayatta kalan son üyesi Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) dava açtı.

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O yıllarda ABD’nin en popüler gruplarından olan Monkees’in 1967 yılında bir konserindeki mesajları dahil Vietnem Savaşı karşıtı söylemleri nedeniyle FBI tarafından izlendiği ortaya çıkmıştı. FBI, 2011’de yedi sayfalık belgelerin bir kısmını yayımlamıştı.

Grubun solisti Micki Dolenz (77), iç istihbarat birimi tarafından izlenmeleriyle ilgili daha fazla ve ayrıntılı bilgi sahibi olmak amacıyla dava açtı.

Avukatı Mark Zaid, ”1960’ların ortalarından beri FBI’ın Hollywood’ın savaş karşıtı ünlülerini izlediğini biliyoruz. The Monkees de bunlardan biriydi. Bu dava, FBI’ın niye grup ve üyelerini takip ettiğini ortaya çıkaracak” dedi.

1960’larda ‘I’m a Believer’ ve ‘Last Train to Clarksville’ gibi şarkıları popüler olan grup 1970’te dağılmıştı.