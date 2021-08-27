Anadolu rock türünün önde gelen gruplarından Moğollar’ın eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti.
Moğollar’dan Taner Örgün ve Cahit Berkay Twitter paylaşımlarında müzisyen arkadaşlarının öldüğünü duyurdu.
“Yıllarca Moğollar’da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer’i kaybettik” diye yazan Berkay, “Çok üzgünüm” dedi.
Taner Öngür ise, “Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga’yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim” ifadelerini kullandı.
BBC Türkçe’den Burak Abatay’ın aktardığına göre Danga’nın ölüm sebebi Covid-19.
Danga kariyeri boyunca Mavi Işıklar, Kardaşlar, Edip Akbayram ve Dostlar, Erkin Koray gibi isimlerle de çalıştı.