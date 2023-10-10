Moda markalarının son marifeti: Mülteci kampından model devşiriyorlar

Bazı Avrupalı moda markalarının, Kenya’daki bir mülteci kampından model devşirdiği ortaya çıktı. Kimi mülteciler kısa bir süre modellik yaptırılıp borçlandırılarak geri gönderilmiş.

Görsel: The Times

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği idaresindeki Kakuma kampı 280 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Kampta bulunanların yarısından fazlası iç savaşta milyonlarca insanın öldürülüp zorla yerinden edildiği Güney Sudan’dan geliyor.

Britanya merkezli The Times’ın haberine göre kampa giden ‘yerli yetenek avcıları’, Avrupalı patronlarına sığınmacıların fotoğraflarını yolluyor.

Kamptaki kadın ve erkekler de modelliği bir kaçış yolu olarak görüyor.

Borçlu çıkarılan da var

Kampta ‘keşfedilen’ ergenlik çağındaki sığınmacılardan biri geçen eylülde Fransa’nın başkenti Paris’e götürüldüğünü, fakat ‘yetersiz beslendiği’ne karar verilip altı gün sonra geri gönderildiğini söyledi.

Bir başkasıysa anlamadığı bir belge imzalatılıp Paris’e götürüldüğünü, 17 gün sonra eline ajansa 2 bin avro (58 bin 799 lira) borçlu olduğuna dair bir belge verilip kampa geri getirildiğini söyledi.

Achol adlı biri de Eylül 2022 ile Mart 2023 arasında Avrupa’da modellik yapmış. Hatta Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkmış. Ancak bu sürenin sonunda 3 bin avro (88 bin 198 lira) borçlu çıkarılmış.

Aman Avrupa’da kalmasınlar!

The Times’a konuşan model ajansı temsilcileri ise sığınmacılara ‘daha iyi bir hayat sunmak’ ve modada ‘çeşitlilik’ sağlamak istediklerini söyledi.

Dünyanın önde gelen ajanslarından Select’in CEO’su Matteo Paolo Puglisi, “Modeller şovlar için üç ila dört haftalığına geliyorlar. Sonra evlerine dönüyorlar” dedi.

Puglisi, modellerin Avrupa’ya kalıcı olarak taşınmayacağı konusunda ‘çok net’ olduklarını da ekledi.