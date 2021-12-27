Mobilyada indirim

Türkiye’nin en eski mobilya çarşısına sahip MODOKO, 350 mağazasında yüzde 40’a varan indirim kampanyası başlattığını açıkladı.

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan hammadde tarafında yıl başından bu yana dokuz kere zamla karşı karşıya kalmalarına rağmen istikrar adına indirim kararı aldıklarını duyurdu.

Çalışkan’ın değerlendirmeleri şöyle: “MODOKO mağazaları olarak istikrarın devamını sağlamak için indirim yapıyor, MDF zamlarına ve kurdaki düşüşün MDF fiyatlarına yansıtılmamasına rağmen ekonomimizde oluşan iyi havanın kalıcı olması için MODOKO olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. İndirim çağrımıza destek veren MODOKO’daki tüm firmalarımıza teşekkür ederiz.”

Çalışkan, 2022 yılını satış ve ihracat yılı olarak belirlediklerini belirterek, özel bir ihracat departmanı kurduklarını da ekledi.

Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (MB) destekleri açıklamasıyla aynı anda başlayan kamu destekli döviz satışlarıyla birlikte 18.4’lü tarihi zirvesinden 11 liralara kadar inmişti.

TL’de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp hala yüzde 30’a yakın.