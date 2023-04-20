Mobilya fabrikasında yangın: İtfaiye eri hayatını kaybetti, dört kişi aranıyor

Mersin’de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti, göçükte kalan dört kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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AA’nın aktardığına göre Mersin Sanayi Sitesi’nde, dün akşam mobilya fabrikasında çıkan yangının soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu itfaiye eri Nazmi Çelikkaya hayatını kaybetti.

Dört kişinini daha yıkıntıların altında olduğunu değerlendiren ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, marangoz işletmelerinin olduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi. Dört kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Pehlivan şunları kaydetti:

“Şu anda elimizdeki bilgi 4 kişinin o yangının meydana geldiği dükkanda olduğu. Çalışma esnasında alevlerin bir anda etrafa yayılması söz konusu. O vatandaşlarımıza da ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.”