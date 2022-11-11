Mobil bankacılık uygulaması üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Eskişehir merkezli 11 ilde, ev ve devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatlardan satış vaadiyle telefonlarına yükledikleri mobil bankacılık uygulamaları üzerinden dolandırdıkları belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 30 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Devre mülk ve konut ilanlarından ulaştıkları kişilere piyasa değerinin üzerinde satış vaat eden zanlıların, buluştukları bu kişilerin cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıktan sonra programı sildikleri belirlendi.

Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Manisa’nın Akhisar ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde belirlenen 41 adreste, 42 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlıların ev ve işyerlerinde iki silah, bir miktar uyuşturucu, cep telefonları, sim kartlar, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, dizüstü bilgisayar, flaş bellekler ve bazı şirketlere ait çok sayıda evrak bulundu.

Gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 zanlı aranıyor.