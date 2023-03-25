Miyase İlknur: Yazık edersiniz hem kendinize hem ülkeye

Ülkenin “tek adam rejimi” sayesinde ülkenin geldiği duruma baktığımızda geçmiş seçimler için söylediğimiz “Bu seçim çok kritik” sözü abartılı bir saptama olarak kalıyor.

Bu seçim kritik falan değil, ülkemiz ve milletimiz için hayat memat meselesi. Tek adam rejimiyle hem ekonomi hem demokrasi, hem dış politikada entübe olan ülkemizde liyakatsiz yöneticiler yüzünden hep birlikte ölüyoruz yahu, ölüyoruz…

Bu seçim siyasi ikbalimizi düşünecek, haklı ya da haksız eski hesaplarımızı görecek, rövanş peşinde koşacak ya da “Birilerinin felaketi bakarsın bizim selametimiz olur” fantezisiyle hareket edecek zaman değil.

Vallahi değil, billahi değil…

Yazık edersiniz hem kendinize hem ülkeye.

Miyase İlknur’un yazısı