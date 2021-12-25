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Yaramazlara biraz batar!

Miyase İlknur: Reis’in kendine özgü mucizelerinden birini göstermesi amaçlandı

Geçen gün bankalarda üst düzeyde görev almış bir dostumla konuşurken “Kurların bu kadar yükselmesine zaten bir anlam verememiş ve manipülatif bir olay olarak yorumlamıştım. Aniden yükselmesi de aniden düşmesi de sığ bir piyasa olan ülkemizde manipülatif bir olay” dedi.

Demesi şu ki; seçimler yaklaşırken halkımıza şeyhin bir keramet göstermesi gibi Reis’in de kendine özgü mucizelerinden birini göstermesi amaçlandı.


İyi de markete, çarşıya, pazara gidenler kurun inmesinin kendilerine yansımadığını görünce ayılacaklar. Onun da önlemini almak için şimdiden hem Reis hem bakanlar hem de halaycı medya mensupları yine suçluyu buldu. Marketler, mağaza zincirleri fiyatları düşürmeyerek fırsatçılık yapıyorlardı.

Miyase İlknur’un yazısı

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