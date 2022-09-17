Miyase İlknur: Özdağ’ın sözleri seçmeni korkutma amaçlı mı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse iç savaş çıkar” sözleri nedense basınımızda “Kim aday olmalı” ya da “Altılı masada kriz” başlıklı tartışmalar kadar ilgi çekmedi.

Ne demek iç savaş çıkar?

Kim çıkaracak, ne için çıkaracak Özdağ bunu da açıklasın bir zahmet.

İç savaşın çıkacağını biliyorsa kimin çıkaracağını da biliyordur muhakkak.

Bu ifade seçmeni korkutma amaçlı mı yoksa altılı masada olmadığı halde onların adına karar verme hakkını kendinde gören Özdağ’ın gönlündeki adayın önünü açmak için yapılmış bir tehdit mi?

Bunu kamuoyuna açıklaması gerekir.

Siyasi bir parti liderinin böyle dehşet senaryolarını dillendirmesi çok vahimdir.

Eğer bu konuda birtakım istihbaratlar kendisine ulaşmışsa bunu önce devletin güvenlik birimleri ve savcılıklar sonra da Kılıçdaroğlu ile paylaşması gerekirdi.

Miyase İlknur’un yazısı