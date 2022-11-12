Miyase İlknur: Ölmüş eşek kurttan korkmaz

Ekmekçiler Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın tutuklanmasına artık “Şaka gibi ya” bile diyemiyor insan. Kendileri ve yandaşları, hatta bürokratları muhaliflere küfür kıyamet saldırınca “ifade özgürlüğü”, karşı mahalleden gelince “hakaret, kin ve nefret suçu” işlemiş oluyor.

Ağır bile olsa eleştiriye karşı cevap vermek yok. Nasıl olsa talimatla dava açan yargı var.

Atalarımız bize söyleyecek söz bırakmamış.“Korkunun ecele faydası yok” diyerek sözün kralını söylemiş. Bir güzel söz daha söylemiş atalarımız: “Ölmüş eşek kurttan korkmaz”

Hah şimdi de “halkımıza eşek, dedi” diye dava açarlar bak gör.

Miyase İlknur’un yazısı