Miyase İlknur: Karşı mahallenin bülbüllerinin nasıl öttüğüne bakalım bir de

Hakkında dava açılsa bile Gülşen’den beter gaflara, toplumun bir kesimini açıkça aşağılama hatta tehdit etme suçunu işleyen karşı mahallenin bülbüllerinin nasıl öttüğüne bakalım bir de.

Prof. Dr. Hayati Develi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için hazırladığı “Türk Dili Edebiyatı Osmanlı Türkçesi Grameri 2” ders kitabında Alevilerin Türkçe karşılığı olarak “Kötü ayin yapan Kızılbaşlar. Allah onları kıyamete kadar aşağılık ve adi etsin. Din zamanlarında namaz kılınmıyordu” ifadelerine yer verdi. Alevilerin hakkında suç duyurusunda bulunduğu Prof. Dr. Develi için soruşturma açacak yürekte bir savcı çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevileri aşağılayan bu akademisyeni YÖK üyeliğine atayarak ödüllendirdi.

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İHH Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, kıyafet tercihi nedeniyle kadınlara yönelik “Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi?” ifadelerini kullanmıştı. Uysal’ın sözleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Tepkiler üzerine AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Uysal’a moral ziyaretinde bulundu.

13 Aralık 2016 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesi’nde görevli olan akademisyen Abdülkadir Şen, Halep’in cihatçılardan temizlenmesi üzerine Alevilere yönelik katliam çağrısında bulunmuş, “Sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor, Şahlaştınız, Yavuzlaşacağız” gibi mezhepçi paylaşımlar yapmıştı. Tepkiler sonucunda hakkında dava bile açılmadı. Sadece görevine üniversite tarafından son verildi.

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, “Pis Ermeniler” sözleri nedeniyle hakkında “halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hâkim karşısına çıktı ancak tutuklanmadı.

Miyase İlknur’un yazısı