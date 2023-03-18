Miyase İlknur: Kahvaltı vermekten aciz devlet

1999 depreminde bunu yaşadık. Devlet aygıtını o dönem yöneten koalisyon hükümeti, depremi haber alır almaz devletin tüm olanaklarını sahaya sürdü.

Devlet bütçesini önemli ölçüde yaraları sarmaya harcadı. Yetersiz kaldığını görünce de geçici özel vergi çıkardı. Kızılay çadır ve battaniye satmadı. Çadırları su aldığı için eleştirdiğimiz Kızılay’ın başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Afet İşleri Müdürlüğü vinç kiralamadı. Cesetler çıkarılmadan enkazları aceleyle kaldırmadı. Destek vermek isteyen ister iktidar ister muhalif partilerine mensup tüm belediyelere yardım için çağrıda bulundu.

Dönemin iktidarı zor zamanda işbaşına gelmişti üstelik. Ekonomik krizin kapıyı çalmakta olduğu o dönemde vatandaşların yardımını engellemedi ama halkından da terlik, kahvaltılık zeytin, peynir istemedi Allah için.

Miyase İlknur’un yazısı