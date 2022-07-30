Miyase İlknur: Kahraman ilan edilen kişinin garip ilişkileri mide bulandıran cinsten

Başka bir tartışma konusu da Levent Göktaş’ın kahraman mı yoksa katil mi olduğu…

Mahkeme kararı olmadan kimse kimseyi peşinen ne suçlayabilir ne de aklayabilir.

Ancak hakkında destanlar yazılıp kahraman ilan edilen bir kişinin garip ilişkileri hem kafa karıştıran hem de mide bulandıran cinsten.

Şahsi fikrim, bu cinayete karışıp karışmadığı yargılama sonrası delilleriyle ortaya konmadan bir yorum yapamam. Ancak devletin üniforması üzerindeyken bir siyasi grubun sembolü bıyıklarla dolaşan hiç kimse bana güven verici gelmez. Terörle mücadelede Demirel’in deyimiyle “rutinin” bizim deyimimizle hukukun dışına taşanların görev başında iken bu tür siyasi simgelerle dolaşanlardan çıktığına çokça tanık olduk zira.

Miyase İlknur’un yazısı