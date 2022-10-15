Miyase İlknur: Erdoğan, Çelebi ve Feyzioğlu’yla kendi partisine kuyu kazdı

Erdoğan, bir başka hamle daha yaptı. CHP’den vekil seçilip sonra Memleket Partisi’ne geçen ve oradan vekil olamayacağını görünce istifa eden Mehmet Ali Çelebi’yi daha önce reddetmesine karşın bu kez rozetini kendisi takacak kadar alayu vala ile partisine aldı. Sadece o kadarla kalsa iyi…

CHP’de PM üyeliği yapan, hiç çekinmeden zamanı geldiğinde genel başkanlığa talep açacağını söyleyen eski Barolar Birliği başkanını Kıbrıs’a büyükelçi olarak atadı.

Cumhurbaşkanının bu iki isme yönelik hamlesi CHP’ye kuyu kazmak sayılmaz. Bence daha çok kendisine ve partisine kuyu kazmış oldu. Zira gerek Feyzioğlu gerekse Teğmen Çelebi’nin iktidardan düşmesi halinde AKP’yi terk etmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Hatta milletvekili listelerinde Çelebi adını görmezse yine direksiyonu kırıp soluğu başka bir partide alıverir. O alıverir de onu hangi parti güvenip alırverir, işte orası muğlak.

Miyase İlknur’un yazısı