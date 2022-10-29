Miyase İlknur: Cumhuriyetin 20 yıllık reklam arasına son verilecek mi?

Muhalefetteyken “Çankaya ezankaya olacak” diyen siyasal İslam, Atatürk’le özdeşleşmiş Çankaya Köşkü’ne alternatif Osmanlı’yı anımsatacak saray inşa ettiler.

Atatürk Orman Çiftliği’ni parsel parsel işgal ettiler.

Siyasal İslamcılar, eskiden bu yana “Cumhuriyet dinimizi yok etti” argümanını yıllarca kullandılar. Son birkaç yılda buna bir de “Cumhuriyet dilimizi ve kültürümüzü yok etti” argümanı eklendi. Bu argümana en son AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal sarıldı.

Osmanlı döneminde sanki kültürde, bilimde çağ atlamıştı da Cumhuriyet alfabeyi değiştirerek bu çalışmaları çöpe attı?

Genel seçimlere aylar kaldığı bir sürece girilmişken yanıt vermemiz gereken soru şu:

“Cumhuriyetin 20 yıllık reklam arasına son verilecek mi?”

Miyase İlknur’un yazısı