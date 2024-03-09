CHP içinde bu konuda Burcu Köksal yalnız değil. Bir yol arkadaşı daha var. Üstelik o şu anda belediye başkanı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan söz ediyoruz. O DEM’lilere tepki konusunda Köksal’dan daha keskin. Bırakın belediye binasını aynı kaldırımı bile paylaşmayacağını söyledi. Ama kimse ona parmak sallayıp partiden atmakla tehdit etmedi. Partiden ihraç edildiği halde sırf Kılıçdaroğlu’na gıcıklık olsun diye apar topar partiye davet edildi.
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