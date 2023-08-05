Miyase İlknur: CHP sanki kum torbası

Seçim kazanılsaydı var ya hepsi kanal kanal dolaşıp zaferin perde arkasındaki asıl mimarın kendileri olduğunu ballandıra ballandıra nasıl anlatacakları oysa.

En çok da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.

Millet İttifakı’nın mimarisinin kendisi tarafından oluşturulduğunu, stratejik derinlik projesinin siyasette de uygulanarak zaferin kazanıldığını anlatacak ve o nedenle en çok bakanlığın kendilerine verilmesini talep edecekti.

Seçim öncesinde “Cumhurbaşkanı alacağı her kararı bizlere sunacak ve biz onay vermeden hiçbir kararı alamayacak. Alırsa şayet erken seçime gideriz” sözleriyle seçmene “Ooo! işimiz var desene. Bu ittifak üç günde dağılır” algısına neden olan Davutoğlu, seçimi kazanınca kim bilir ne dayatmalarda bulunurdu.

CHP’liler de size bayılıyordu sanki.

Miyase İlknur’un yazısı