Miyase İlknur: Allah’ın bu biz Müslümanlarla ne alıp veremediği var?

Ülkemizde maden ocaklarında her grizu faciası sonrasında yaşanan tablo birbirinin aynısıdır

Kaza mahalline varan devlet erkânı ayaklarına çizme, başlarına baretleri giyinerek ocağın başına gelir. Ocağın girişinden içeri kafasını uzatarak boşluğa uzun uzun bakar. O sırada flaşlar patlar, kameralar çalışır. Ardından göçükte kalan işçilerin merakla bekleşen yakınlarının bulunduğu alana gidilir..

“Patlamanın neden olduğu konusu en ince detayına kadar araştırılıyor. İhmal söz konusu ise gerekenler yapılır. Ama dünyanın her yerinde bu tür kazalar oluyor. Devletimiz bu kazada şehit olan madencilerimizin ailelerine gerekli yardımı en kısa sürede yapacaktır.”

Vazife tamamlanmıştır.

…

Tropikal bir coğrafyada değiliz. Ama bizde sık sık sel felaketi olur. Evleri su basar, insanlar sel sularına kapılır. Yöneticilerimiz yine görev başındadır.

Oysa dere yatağına ya da yeraltı sularının geçtiği yerlere ev yaparak doğaya karşı gelinmiştir. Doğa da böyle ahmaklığı affetmez. Allah sana akıl vermiş. Onu kullanmadıktan sonra Allah senin gibi ahmaklara ne yapsın.

Depremde yine aynı tablo.

Miyase İlknur’un yazısı