MİT: Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci öldürüldü

İstanbul Taksim’deki bombalı saldırının planlayıcısı olduğu kaydedilen Halil Menci’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in en işlek caddesi İstiklal’de 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
İstanbul başsavcılığınca hazırlanan 154 sayfalık iddianamede altı kişi maktul, 123 kişi müşteki, 36 kişi şüpheli olarak yer alıyor.
AA’nın aktardığına göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ‘saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG’li Halil Menci’yi Suriye’nin kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdiğini’ duyurdu.