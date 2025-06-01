MİT: 'En üst düzey Türk IŞİD yöneticisi' Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) verdiği bilgiye göre ‘en üst düzey Türk IŞİD yöneticisi’ Özgür Altun Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre MİT, Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek terör örgütü IŞİD mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli biri tarafından organize edildiğini tespit etti.

Şahsın aynı zamanda örgütün medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten ‘en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi’ olduğu ve Türkiye’yle Avrupa’da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına eylem düzenlenmesi talimatlarını verdiği de öğrenildi.

Söz konusu kişinin IŞİD’in Horasan yapılanmasındaki ‘üst düzey Türk Medya sorumlusu’ ve terörden arananlar listesinde ‘turuncu’ kategorideki ‘Abu Yasir Al Turki’ kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi.

MİT ile Pakistan’ın istihbarat teşkilatı ISI’nın operasyonuyla Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye sınır dışı edildi.