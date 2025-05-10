MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu: Yedi kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu yedi şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

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MİT’in İstanbul başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’yle düzenlediği operasyonda kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi.

Gözaltına alınan yedi yabancı uyruklu şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerin Mart 2025’te Türkiye’ye geldiği, kısa sürede farklı bir vatandaş adına GSM hattı temin ederek kimliklerini gizledikleri öğrenildi.

Operasyon geçmişi

MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajların Çin menşeili sahte baz istasyonu aracılığıyla iletildiği tespit edildi.

​Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlandı, daha sonra GSM operatörü abonelerinden mesajlarla ödeme talep edildi.

Yapılan incelemede ‘Patron’ kod adlı şahıstan talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden toplam yedi kişi deşifre edildi. Şahısların, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da farklı cihazlarla aynı faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

Toplanan kullanıcı verileri Çin merkezli bir sunucuya aktarıldı. Şüpheliler bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ayrıca bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.

Teknik ekipmana el kondu

Şebekenin teknik cihazları, İstanbul’da elektronik malzeme satan Çin uyruklu bir şirket aldığı tespit edildi. Cihazları temin eden zanlı da gözaltına alındı.

Kullanılan cihazların ülkeye hangi yollarla sokulduğuna dair gümrük ve sınır geçiş kayıtları hakkında bir inceleme başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin tüm bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.