Dokuz ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Dokuz ilde ‘nitelik dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’na ilişkin düzenlenen ‘Siberağ-15’ operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan 18’i tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda 752 banka/kripto para hesabına el konduğunu açıkladı.
Operasyon kapsamında 2017-2024 arasında hesaplarında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin lira işlem hacmi bulunan ve para giriş/çıkışı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 18’i tutuklanırken üçü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ekipler operasyonda çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına el koydu.