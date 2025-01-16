Dokuz ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Doğum kontrol yöntemleri konusundaki efsaneler sürüyor. ‘Doğum kontrol hapı kısırlık yapar’ ya da ‘spiral doğurganlığı öldürür’ benzeri yanlış inanışlar, birçok kadını modern ve güvenilir yöntemlerden uzaklaştırıyor. Partner baskısı nedeniyle korunamayan kadın sayısı da oldukça yüksek.