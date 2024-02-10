Mısır döviz arayışında: Sahil kasabası 22 milyar dolara BAE’ye satıldı

Mısır, ciddi döviz sıkıntısını aşmak için turistik kasabayı satması, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) sattı.

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Bloomberg, BAE’nin Mısır’ın kuzey kıyısındaki arazileri satın almak ve geliştirmek için görüşmelerde bulunduğunu gündeme getirmişti.

Ciddi döviz sıkıntısı yüzünden zor günler geçiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin turistik kasabayı satma planı muhalifleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmesine yol açmıştı.

Muhalifler, Mısır’ın en güzel kıyı bölgelerinden biri olan Ras el-Hikma’dan vazgeçmesine tepki gösteriyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Mısır, Ras El-Hekma bölgesinde yatırım yapılması için BAE’yle anlaşıldığı haberlerini teyit etti.

Mısır Serbest Bölgeler Yönetimi Genel Müdürü Hüssam Heiba, Ras el-Hikma’yı geliştirme projesinin 22 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Mısırlı yetkili, BAE’nin projenin finansmanından, geliştirilmesinden ve yönetilmesinden sorumlu olacağını belirterek, “Projenin uygulanmasına yerli ve yabancı firmaların katılacak. Müzakereleri tamamladık ve şimdi sözleşme imzalamaya hazırlanıyoruz” dedi.