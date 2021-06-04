Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, Yavuz Şanlı, miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan amcası, yengesi ve kuzenini tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Kamışlı Mahallesi’nde, aralarında miras meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları Gökhan Şanlı ile Yavuz Şanlı kahvehanede tartıştı. Araya girenler amca çocuklarını yatıştırdı; kuzenler kahvehaneden ayrıldı.

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Daha sonra amcasının evini basan Yavuz Şanlı, bahçedeki amcası Saffet Şanlı ve yengesi Nuran Şanlı’ya ateş etti. Sesi duyup dışarı çıkan Gökhan Şanlı’yı da vuran Yavuz Şanlı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekibi, Saffet Şanlı ve Nuran Şanlı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Gökhan Şanlı ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası Gökhan Şanlı kurtarılamadı.

Yavuz Şanlı yakalanarak gözaltına alındı.

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5 Mayıs’ta da Saffet Şanlı ve kardeşi Salih Şanlı arasında kavga çıkmış, araya giren Saffet Şanlı’nın eşi Nuran Şanlı, Salih Şanlı’nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralanmıştı. Gözaltına alınan Salih Şanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.