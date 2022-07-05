‘Minyonlar çılgınlığı’ sinema salonlarına takım elbiseyle girişi yasaklattı

Britanya’da bazı sinemalar, TikTok’taki trende ayak uydurup Minyonlar’ın yeni filmi ‘Minions: The Rise of Gru’nun gösterimine takım elbiseyle gidip taşkınlık çıkaran gençler nedeniyle yasak uygulamaya başladı.

‘Süper kötü‘ Felonious Gru ve sarı minyonlarının maceralarını anlatan animasyon serisinin son filmi ‘Despicable Me 3‘ün üzerinden beş yıl geçti.

Bazı hayranları grup halinde filmi izlemeye gidiyor Gösterim sırasında bağıran, mısır fırlatan, taşkınlık yapan bu gençler TikTok üzerinden #gentleminions etiketiyle videolar paylaşıyor.

Filmin yapımcısı Universal Studios’un Twitter’dan “Takım elbiseyle Minyonlar’a giden herkesi görüyoruz ve sizi seviyoruz” paylaşımı de trendi körükledi.

The Gentleminions TikTok trend is insane pic.twitter.com/68xpeeorB6 — Ed Barnes (@edbarnesjourno) July 3, 2022

Gru’nun parmak uçlarını birleştirip durduğu imza el hareketini de taklit eden gençler yarattıkları karmaşadan gurur duysa da diğer sinema izleyecileri ve salon yöneticileri bu durumdan bir hayli rahatsız.

Şikayetçi olan izleyicilere parasını geri ödemek zorunda kalan salonlar zarar ediyor. Worcester’daki bir sinema salonun müdürü bir günde 1300 sterlin geri ödemek zorunda kaldığını anlattı.

#GentleMinions movement is a viral TikTok trend right nowpic.twitter.com/NmgfXjkbjg — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 4, 2022

Guernsey adasındaki tek sinema salonu taşkınlık çıkaran genç takım elbiseliler nedeniyle gösterimleri iptal etmek zorunda kaldı.

Mallard Sineması müdürü Daniel Phillips-Smith “Çok üzücü görüntüler, aileler daha film başlamadan salondan çıkmak zorunda kaldı. Çocuklar ağlıyordu” dedi.