‘Minibüsten bozma güzellik merkezi’nde işlem yaptırdı, kalıcı iz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu

Antalya’da Hicran Çukur (44), kendisini dermatolog olarak tanıtan bir kişinin güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işleminin ardından yüzünde kalıcı izler oluştuğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Fotoğraflar: AA

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Serkan Çukur, eşi Hicran Çukur’un, göz kapaklarının kaldırılması, alın ve yanaklarındaki hafif lekelerin giderilmesi için sosyal medyada dermatolog olarak reklamlarını gördüğü R.G.’yle iletişime geçti.

Manavgat’ta yaşayan R.G.’nin ‘muayenehane’ gibi kullandığı minibüste Hicran Çukur’un göz kapağına, alın ve yanaklarına iki seans ‘plazma pen’ adı verilen lazer uygulaması yapıldı.

Uzun süre evden çıkamayan Çukur’un yüzünde kalıcı yanık izleri kaldı. Bunun üzerine R.G. hakkında araştırma yapan ailenin avukatı, kişinin dermatolog ya da doktor olmadığını tespit ederek ‘yetkisiz hekimlik’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘yaralama’ iddialarıyla Manavgat başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kendini eve kapatmış

Hicran Çukur minibüsünde seyyar olarak çalışan R.G.’nin lazer uygulaması yaptığını belirterek yaşadıklarını anlattı: “Bana iki-üç gün sonra geçeceğini söyledi. Ama geçmedi. Çünkü çok derin yaptığını hissetmiştim, çok canım yandı. Göz kapaklarım yara oldu. Üç hafta boyunca kendimi eve kapattım, hiçbir yere çıkamadım. Gözlerim kapalıydı. Eşim resimlerimi çekip R.G.’ye gönderdiğinde normal olduğunu, geçeceğini söyledi. Yüzümdeki ve gözümdeki yaraların kabukları kendiliğinden döküldü. Ama izler gitmemişti. Alın ve yanak bölgesindeki lekelerin daha belirgin olduğunu, çoğaldığını ve dağıldığını gördüm.”

Hicran Çukur’un anlattıklarına göre bu şikayetleri sonrasında minibüste ikinci bir işlem yapıldı ancak yüzü daha da beter hale geldi. Evden çıkamıyor, aynalara bakamıyor. Psikolojisi bozuldu. Sabah, çocuğumu servisle okula göndermeden önce makyaj yapıyor.

Hicran Çukur, muayene olduğu bir cilt doktorunun, “Sen bu işlemi yapanın dermatolog olduğuna emin misin? Bu tür lekelere asla plazma pen yapılmaz. Size bu işlemi yapan kesinlikle dermatolog değildir. Sizin yerinizde olsam direk savcılığa şikayette bulunurum” dediğini aktardı.

‘Sertifikasını görün’

Uzmanların, lekeler için tedavi uygulanabileceğini ama tedavi masraflarının yüklü olacağını, uzun bir süreç alacağını ve yüzde yüz geçmeyeceğini söylediğini anlatan Çukur toplumu uyardı: “Lütfen benim gibi kimse hataya düşmesin. Her dermatoloğum diyene işlem yaptırmasın. Sertifikasını görsün. Sertifikasını görmedim. Kendisine inandım.”

Serkan ve Hicran Çukur

R.G.’nin seyyar aracıyla Manavgat’ta otel otel gezerek turistlere ve çevre halkına işlem yaptığını söyleyen Serkan Çukur da yaşananları şöyle anlattı: ”Eşimin psikolojisi bozuldu. Kendisini eve kapattı. Kendimi suçlu hissettim çünkü bu kişiyi sosyal medyadan ben buldum. İletişime geçtiğimde ‘Ben size paranızı geri iade edeyim, konu kapansın’ dedi. Parayı geri gönderdi.

10 bin lira teklif etmiş

Kendisiyle birkaç kere yeniden iletişime geçtim. Konunun para değil sağlık olduğunu belirttim. Yüzünün çok kötü, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledim. Sonra benimle tartışmalara girdi. ‘İstediğin yere gidip istediğini yapabilirsin’ dedi. Sonra bize ekstra para teklif etti. ’10 bin lira vereyim, bu konuyu kapatalım. Psikolojim bozuldu’ dedi.”

Para teklif edilince avukatı aradıklarını söyleyen Serkan Çukur, böyle bir şeyin bir başkasına olmasını istediklerin söyledi: ”Seyyar arabasıyla dolanıyor. Bir muayenehanesi yok. Aracın içerisine bir takım aletler almış. Biz suç duyurusunda bulunduk. Milletin sağlığıyla oynanmasını istemiyoruz.”