Mine Söğüt: O yükü Merve’nin omuzlarına iktidar yükledi ama biz de bunu engelleyemedik

Bu ülke yüz yıl önce sen bu yükü yüklenme diye devrimler yaşamıştı.

Senin gibi köyde büyüyen kız çocukları istedikleri hayalleri kurabilsinler… Diledikleri her şeyi yapabilsinler diye hedefler belirlenmiş, adımlar atılmıştı.

Biz sana o adımları ulaştıramadık, o hedefleri savunamadık.

Senin karanlık bir ülkeye doğmana ve omuzlarına bu kadar ağır bir yük almana engel olamadık.

Bu iktidarın 20 yıl içinde bunca şeyi yerle bir etmesine ve yıktıklarının üzerine, böyle utanç verici bir düzen inşa etmesine biz izin verdik.

O yükü omuzlarına iktidar yükledi ama biz de bunu engelleyemedik.

O yüzden biz hepimiz, hemen şimdi senden özür dilemeliyiz

Biz, en büyük hatayı, özgürlüğün ne anlama geldiğini unutarak yaptık.

Sana ve köylerdeki, şehirlerdeki tüm kız çocuklarına, oğlan çocuklarına birer “güzel” hayat borçluyuz.

“Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim” demeyi senin gibi bir kız çocuğuna bıraktığımız için de bil ki senin karşında yere eğik boynumuz.

Mine Söğüt’ün yazısı