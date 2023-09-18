Mine Esen: Çocukların yoksun bırakıldığını ortaya seren tablo bir kez daha gündemimizin ilk sırasına oturdu

Geleceğimizin, çocukların yoksun bırakıldığını ortaya seren tablo bir kez daha okulların açılmasıyla gündemimizin ilk sırasına oturdu. Aslında veriler yeni değildi ama hepsini alt alta sıralayınca içler acısı durum aklımızı, vicdanımızı yaktı geçti. Ekonomik krizle boğuşan ailelerin eğitim kaleminde devletten özele ciddi harcamalarla karşı karşıya kalmasının yanı sıra çocukların beslenmesi konusunda da alarm zilleri çalıyor.

Mine Esen’in yazısı