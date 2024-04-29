Mine Esen: Anayasa tartışmalarına gelene kadar ülkemizde öyle çok sorun var ki

CHP’nin, anayasa tartışmaları arasında kaybolmadan, sandıktan birinci çıkmasının başlıca nedenleri olan yoksulluk, yolsuzluk, yozluklara tepkiler üzerinden çözüm odaklı politika üretmesi gerekiyor. “Tek adam” yönetim sisteminden parlamenter sisteme dönüş temel hedef. Ancak bunu yapacağız diyerek anayasa üzerinden oynanabilecek gölge oyunlar arasında sıkışıp kalmamak konusunda dikkatli olmak şart. Bu çerçevede Erdoğan’la görüşmeye yönelik eleştirilere karşı Özel’in, “Müzakere de mücadele de ederiz” vurgusu önemli. Aynı zamanda iktidarın halihazırdaki anayasaya uymadığı görüşü de.

Geçen hafta gazetemizde Sarp Sağkal imzalı haberde, Özel’in gündem başlıkları arasında emekliler, Can Atalay’ın durumu, atanmayan öğretmenler gibi konuların da olduğu aktarıldı. Şimdi beklenti, CHP’nin iktidara hesap verilebilirlik, demokratik hukuk devleti kurallarına uygun davranması yönünde seçmen desteğiyle baskıyı artırması.

Anayasa tartışmalarına gelene kadar ülkemizde öyle çok sorun var ki… Ekonomik kriz bildik. Küresel ölçekte belirsizlik hâkim. Sağlıkta, eğitimde durum ortada. Geçen hafta Mustafa Çakır’ın “Okulda değil işteler” başlıkla haberinde, ailelerinin geçim zorlukları nedeniyle çalışmak zorunda kalan çocukların sayısında artış olduğuna işaret edildi. CHP’nin raporuna göre 15-17 yaş arasındaki her 100 çocuktan yaklaşık 20’si çalışıyor.

Bir başka haberimiz ise imamları okula sokan projelerle adından söz ettiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni müfredat taslağına ilişkindi. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan programda “inanç temelli düşüncenin” öne çıktığı belirtildi. Aytunç Ürkmez imzalı haberde taslağa göre evrenin oluşumunun, tevhit (Allah’ın birliği) kavramı ön plana çıkarılarak anlatılacağı, din dersi programına da cihat kavramının getirileceği aktarıldı. Metni eleştiren eğitimcilerin tepkisi “Sanki tekkede mürit yetiştirecekler” oldu. Bunların taslak olduğundan yola çıkarak umarız ki MEB, uzmanların sesine kulak verir. Aydınlanma yolunda, laik, bilimsel, eşitlikçi eğitim anlayışının Atatürk Cumhuriyetinin temel ilkelerinden olduğu hatırlanır!

Mine Esen’in yazısı