Milyarder yatırımcı, ABD’deki enflasyonu Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne benzetti

ABD borsası Wall Street’in büyük oyuncularından milyarder Carl Icahn, yatırımcıları “Ekonomik koşulların henüz en kötüsü gelmedi” diye uyarırken, ABD’deki enflasyonu Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne benzetti.

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Dünya Ukrayna’daki savaş, Avrupa enerji krizi, Çin’in sıfır Covid politikaları gibi gelişmelerin etkisiyle mücadele ediyor. ABD, son 40 yılın en yüksek enflasyon ve faiz oranlarıyla boğuşuyor. Hisse senetleri ve borsadaki düşüş devam ediyor. Ekonomide önde gelen birçok ‘beyin’ de uzun süredir küresel ekonominin karşı karşıya olduğu ters rüzgarlara dikkat çekiyor ve ciddi bir gerileme potansiyeline ilişkin korkularını dile getiriyor.

Milyarder Icahn ABD Merkez Bankası’nın (Fed) pandeminin ortasındaki sıfıra yakın faiz oranlarını ve niceliksel genişlemeyi kullanarak varlık fiyatlarını sürdürülemez seviyelere yükselttiğini savunuyor. Icahn “Çok fazla para bastık ve partinin asla bitmeyeceğini düşündük. Fed’in enflasyonla mücadele için duruşunu değiştirmesi ve faiz oranlarını yükseltmesiyle artık partinin bittiğine inandık” dedi.

“Enflasyon korkunç bir şey. Bunu tedavi edemezsiniz” diyen Icahn, artan enflasyonun Roma İmparatorluğu’nu çökerten kilit faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Roma İmparatorluğu’nu çöküşe götüren enflasyon

Roma İmparatorluğu’nda para biriminde gümüş içeriğinin düşürülmesinden sonra hiperenflasyon görülmüştü. İmparatorun fiyat kontrolleri durumu daha dramatik hale sokmuştu.

Bazı tarihçilerin tahminlerine göre, Roma imparatorlarının sürdürülemez politikalarının sonucu, M.S. 200’le 300 arasında yüzde 15 binlik bir enflasyon meydana geldi.

Keşke 100 baz puan artırsalardı

Icahn, böyle bir enflasyonun kendisini çok endişelendirdiğini söyledi.

Fed, enflasyonla mücadele için mevcut politikasını devam ettireceğini açıklamıştı. Fed, iki gün önce bu doğrultuda faiz oranlarını 75 baz puan artırmıştı.

Icahn, artış oranının 75 yerine 100 puan olması gerektiğini dile getirdi.