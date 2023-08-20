Milli tenisçilerden Tayvan ve Belçika’da şampiyonluk

Milli tenisçilerden Ergi Kırkın, Tayvan’da düzenlenen Formosa Cup Turnuvası’nda, Ali Ataman ise Belçika’daki ITF 3 serisi ATH Open Turnuvası’nda şampiyon oldu.

Fotoğraf: Ergi Kırkın(solda) – Ali Ataman

Türkiye Tenis Federasyonu, 25 bin dolar ödüllü turnuvada Ergi Kırkın’ın Japon ve Tayvanlı rakiplerini yenerek set kaybetmeden finale çıktığını duyurdu.

Finalde Japon Makoto Ochi’yi 6-0, 6-2’lik setlerle yenen 24 yaşındaki Kırkın; toplamda on birinci, M25 düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Ali Ataman Belçika’da şampiyon

Quad kategorisindeki milli tenisçi Ali Ataman ise Belçika’da düzenlenen ITF 3 serisi ATH Open Turnuvası’nda set kaybetmeden şampiyonluğun sahibi oldu.

Başkent Brüksel’deki toprak zeminde yapılan organizasyonda Fransız ve İspanyol rakiplerini yenen milli sporcu, set kaybı yaşamadan finale yükseldi.

Finalde bir başka Fransız tenisçi Justin Michel ile karşılaşan Ali, rakibini 6-3’lük setlerle yenerek kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu elde etti.