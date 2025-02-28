Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika’daki Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nda çeyrek finale yükseldi.
Dünya sıralamasının 88’inci basamağındaki Sönmez, Merida kentindeki ‘sert kort’ turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette’le karşılaştı.
İlk seti 6-3 kazanarak durumu 1-0 yapan Sönmez, ikinci sette 3-1 öndeyken rakibi sakatlandı. Linette, sakatlık sebebiyle maça devam edemeyince milli sporcu adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli tenisçi, çeyrek finalde yarın Türkiye saatiyle 03.00’te turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD’li Emma Navarro’yla karşılaşacak.