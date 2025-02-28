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Yaramazlara biraz batar!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika’daki Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nda çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraf: Zeynep Sönmez / Instagram

Dünya sıralamasının 88’inci basamağındaki Sönmez, Merida kentindeki ‘sert kort’ turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette’le karşılaştı.


İlk seti 6-3 kazanarak durumu 1-0 yapan Sönmez, ikinci sette 3-1 öndeyken rakibi sakatlandı. Linette, sakatlık sebebiyle maça devam edemeyince milli sporcu adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli tenisçi, çeyrek finalde yarın Türkiye saatiyle 03.00’te turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD’li Emma Navarro’yla karşılaşacak.

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