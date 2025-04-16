Milli halterci Yusuf Fehmi Genç rekorla Avrupa şampiyonu

Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 73 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu.

Fotoğraf: @trtsporyildiz / X

Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen organizasyonda erkekler 73 kilo kategorisinde koparmada 154 kiloyla gümüş madalya kazanan Genç, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toplamda da 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Genç, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı kiloda yarışan ve koparmadaki üç hakkında da başarısız olan Muhammed Furkan Özbek’se silkmede 192 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.