Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu

Avrupa Halter Şampiyonası’nda 67 kiloda yarışan Kaan Kahriman 146 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

Fotoğraf: @THFHALTER / X

Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen organizasyonda aynı kategoride yarışan Ferdi Hardal’sa 140 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

21 Nisan’a kadar sürecek şampiyonaya bu yıl Türkiye’den 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere 20 sporcu katılıyor.