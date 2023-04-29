Millet ittifakı seçim günü 500 bin kişiyi mobilize edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, seçim güvenliğini sağlamak için 500 bin kişiyi mobilize edeceklerini söyledi.

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Salıcı, İstanbul’da yabancı basın yayın kuruluşlarının çalışanlarıyla bir araya geldi. BBC Türkçe’nin haberine göre millet ittifakının seçim güvenliğine dair çalışmalarını anlatan Salıcı, Türkiye genelindeki yaklaşık 192 bin sandığın tümünde ittifak olarak sandık sorumlusu bulunduracaklarını belirtti.

Ayrıca ıslak imzalı tutanakları da kendi kurdukları sistemde bir araya getirerek sonuçları Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen sonuçlarla karşılaştıracaklarını ifade etti.

İttifak olarak seçim gecesi ‘erken değil doğru sonuç’ aktarmaya odaklandıklarını belirten Salıcı, cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu gece yarısından sonra saat 1:00-2:00 gibi, milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da 15 Mayıs sabahı almayı beklediklerini ifade etti

Tüm sandıklar için bir asil görevli

Türkiye genelinde 191 bin 885 sabit sandığın bulunduğunu belirten Salıcı, bu sandıkların tümünde millet ittifakı olarak bir asil görevli, çoğunda da yedek görevli bulunduracaklarını, bunlar dışında müşahitlerin de olacağını söyledi.

O gece bu görevlilere ek olarak avukat ve bilişim görevlilerinin de çalışacağını belirten Salıcı bunlarla birlikte o akşam mobilize edecekleri kişi sayısının 500 bini bulacağına dikkat çekti.

Gazetecilerin, seçimin güvenliğine dair seçmenlerde bir kaygı olduğuna yönelik yorumlarına karşılık Salıcı, büyük bir olumsuzluk beklemediklerini ve planlarını buna göre yapmadıklarını söyledi; “Biz herhangi bir oldu bitti olmayacağı kanaatindeyiz. Erdoğan iktidara gelirken nasıl kimsenin burnu kanamadan geldiyse, giderken de kimsenin burnu kanamadan gidecektir.”