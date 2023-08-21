Mikonos Adası’nda botu kayalıklara çarpan Türk turist hayatını kaybetti

Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda Türk turist, botun kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybetti.
AA’nın Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu’ndan edindiği bilgiye göre, Mikonos Adası’nda tatil yapan 58 yaşındaki Türk vatandaşı Rıfat Tansel Tugal, sahibi ve kaptanı Türk olan açıktaki tekneye giderken botu kayalıklara çarptı.
Olayda Tugal hayatını kaybederken, botu kullanan 23 yaşındaki Türk vatandaşı hastanede tedaviye alındı.
Hafif yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Tugal’ın naaşının Türkiye’ye nakledilmesi için işlemlere başlandı.