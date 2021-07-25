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Yaramazlara biraz batar!

Mikdat Karaalioğlu: Devlet destekli medya

Medyanın hele büyük medya kurumlarının devlet desteği almadan hayatta kalması artık mümkün değil. Türkiye’de hükümet bu sorunu merkez medyayı kendi hakimiyeti altına alacak bir yöntemle çözdü ancak Avrupa ülkelerinde durum biraz farklı. ‘Devletten yardım alan medya kuruluşlarının özgür olmasına imkan yok’ şikayetleri bir yana 20 Avrupa devleti ya medyaya direkt destek veriyor ya da vergi/kesinti ayrıcalıkları sunuyor.

AB ülkelerinin hepsinde direkt maddi yardımlar ya da endirekt (vergi) teşvikleri bulunuyor. Korona döneminde tüm işletmelerin istifade ettiği direkt maddi yardımlardan medya kuruluşları da istifade etti.


Gazeteler yaşanan tiraj ve gelir kaybına karşı okuyucularına daha kaliteli içerikler sunarak yaşanan kan kaybını önlemeye çalışıyor. Özellikle dijital abonelik ya da bazı haber/yorumlara ücretli erişim modeli yavaş yavaş kabul görüyor. Kaliteli içeriğe ücret ödemeye hazır bir okuyucu kitlesi var. İçerik kalitesinin arttırmak ve ücretlendirme bizim de üzerinde kafa yormamız gereken bir yöntemmiş gibi görünüyor.

Mikdat Karaalioğlu’nın yazısı

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