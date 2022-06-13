Migros, Yemeksepeti, Getir ve Trendyol’a rakip oldu

Yemeksepeti, Getir ve Trendyol gibi şirketlerin yer aldığı online yemek servisi sektörüne Migros da dahil oldu.

Migros bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri (Migros One) bünyesinde yemek dağıtım hizmeti sağlayan bir online yemek platformu kurulduğunu duyurdu.

Migros’un KAP’ta yayımlanan açıklamasında, ‘Migros Yemek’ adıyla kurulan online yemek platformunun bugün itibariyle İstanbul Ataşehir’de yemek servisine başladığı, önümüzdeki dönemlerde platformun hizmet ağının genişletilerek Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermeye başlamasının planlandığı belirtildi.

E-Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) verilerine göre, 2021’de Türkiye’nin e-ticaret hacmi 381,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Online kanallar üzerinden verilen sipariş sayısı yüzde 50’ye yakın artarken, bu dönemde, 2020’ye göre e-ticarette siparişler, konaklama sektörü yüzde 175, gıda ve süpermarket sektörü yüzde 162, seyahat, taşımacılık depolama yüzde 113, hava yolları sektörü yüzde 98, yemek sektörü yüzde 78, giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü yüzde 26 arttı.

Online alışverişi tercih eden iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Bursa oldu.