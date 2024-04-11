Migren tedavisinde yeni ilaç

Britanya hem epizodik hem kronik migreni önleyen yeni bir ilacı uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre kronik ve epizodik isimli iki türü bulunan migrenin önleyici tedavisinde ağızdan alınan ilk ilacın, kısa süre içerisinde hastalara verilmesi bekleniyor.

Ülkede yaklaşık 170 bin kişi yeni tedavi yönteminden yararlanabilecek.

Migren, şiddetli baş ağrılarıyla kendisini gösteren ve atak döneminde kişinin günlük faaliyetlerini yerine getirmesini zorlaştıran bir hastalık. Dünyada her yedi kişiden biri migren hastası.

Epizodik migren, ayda 15 günden daha az ağrılı dönemler için kullanılan bir terim. Kronik migrense her ay 15 günden uzun süren ağrılı dönemleri tanımlıyor.

Britanya’da yeni ilaç, diğer tedavilere yanıt vermeyenlere ya da iğne olamayanlara tavsiye edilecek.