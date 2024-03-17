Zonklamayla uyanmak kadar kötü çok az şey var.

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Migren atağına yakalanmanın iyi bir zamanı elbette yok. Ancak zonklamaya benzer bir ağrıyla (ve hatta muhtemelen mide bulantısı ve kusmayla) uyanmak tam bir kabus.

Migren hastalarının yaklaşık üçte ikisi, genellikle gece geç saatlerde veya sabahın erken saatlerinde, ara sıra semptomlardan dolayı uyanır. Daha kötüsü, bölünmüş uyku bazen migreni daha tetikleyebilir ve bu sizi yorucu bir ağrı-uyku döngüsüne kilitleyebilir.

İyi haber: Bu ağrılı kesintilerin gerçekleşme ihtimalini azaltmak için basit adımlar atabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki uzman ipuçlarını deneyin.

1. Kurtarıcı ilaçlarınızı elinizin altında bulundurun

Migren atağı tekil bir olay gibi görünse de aslında toplam dört farklı semptom aşamasından biri. Ataktan önceki saatler, hatta günler içinde prodrom ve aura yaşayabilirsiniz. Bu, temelde kendinizi yorgun, mide bulantılı veya ışıklara ve kokulara karşı hassas hissedebileceğiniz veya görüşünüzde ışık parlamaları ve kör noktalar gibi tuhaf şeylerin meydana geldiği bir aşama. Bunlar genellikle bir atağın (veya üçüncü aşamanın) yolda olduğuna dair uyarı işaretleri ve en kısa sürede ilaçlara ulaşmanız gerektiğinin kesin bir hatırlatıcısı.

2. Soğuk terapiden yardım alın

Kurtarıcı ilaçlarınız, aldığınız anda çalışmaya başlamaz ve işe yarayana kadar çaresiz hissedebilirsiniz. TikTok’la ünlenen buz kaplarından birini başınızın üzerine koymak gibi bir soğuk terapi bazen işe yarayabilir. Uzmanlar bunun neden etkili olduğundan tam olarak bilmiyor.

Soğuk terapiyi uygulamaya gelince, gözleriniz kapalı olarak 30 dakika kadar başınıza bir tür soğuk kompres uygulayarak dinlenin.

3.Yeniden uyumayı deneyin

Elbette dile kolay ama yeniden uykunuzun yeniden gelmesi için yapabileceğiniz birkaç şey var. Başka bir odada bir fincan bitki çayı içerek takılmayı, banyo yapmayı, ışığı engellemek için göz maskesi takmayı ve rehberli bir meditasyon veya rahatlatıcı bir podcast başlatmayı deneyin. Kısacası rahatlatıcı bulduğunuz her şey denemeye değer.

4. Gelecek ataklardan kaçınmak için önlem alın

Bazı migren atakları aniden ve uyarı vermeden gerçekleşebilse de günlük rutininizde bu döngüyü kırmaya yarayabilecek bazı ayarlamalar yapabilir ve daha uzun vadeli koruyucu ilaçları deneyebilirsiniz. Örneğin bir tetikleme günlüğü oluşturarak işe başlayın. Ağır fiziksel aktivite, dehidrasyon, alkol, kafein, stres, hava değişiklikleri ve hormonal dalgalanmaların hepsi ataklara katkıda bulunabilir. Dolayısıyla, bu tür şeylerden herhangi biriyle karşılaşırsanız kaydedin. Bu sizin ve doktorunuzun potansiyel kalıpları tespit etmenize yarayabilir.

Sonuç olarak migren krizi yüzünden huzurlu bir uykudan uyanmak berbat bir şey ama bu sizin normunuz olmak zorunda değil. Bir doktor, gece geç saatlere kadar süren nöbetlerinize neyin sebep olduğunu anlamanıza, tedavi açısından sizi doğru yola sokmaya ve atakların sıklığını azaltmanıza yardım edebilir. Önemli olan, yardım aramayı geciktirmemeniz.