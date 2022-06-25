‘Midesine iyi gelir’ düşüncesiyle zeytin yuttu, ameliyatla kurtuldu: Doktordan başkasını dinlemeyin

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Kahraman Gül’ün arkadaşının tavsiyesiyle ‘mide rahatsızlığına iyi gelir’ düşüncesiyle yuttuğu zeytin, ince bağırsağını tıkayınca son çare ameliyat oldu.

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Uzun süredir midesindeki yanmadan şikayetçi olan Gül, arkadaşının, “Hastalığına iyi gelir” tavsiyesiyle dört zeytin yuttu. Mide yanması karın ağrısı, bulantı ve kusmaya dönüşünce özel bir hastaneye kaldırılan Gül’ün ince bağırsağında tümöre benzer bir cisim tespit edildi. Acil ameliyata alınan Gül’ün ince bağırsağında tümör zannedilen kitlenin zeytin olduğu anlaşıldı.

‘Çekirdekleri yemeyin’

Ameliyat anında yaşadığı şaşkınlığı anlatan genel cerrahi uzmanı Dr. Muhammed Yılmaz, başarılı operasyonla zeytinin çıkarıldığını ve hastanın ağrılarından kurtulduğunu belirterek, “Açıkçası ben safra taşı olabilir diye düşünmüştüm” dedi.

Meyve ve sebzelerin çekirdeklerini yememesini tavsiye eden Yılmaz, mide rahatsızlığı bulunanların doktora gidip muayene olduktan sonra gerekirse endoskopi yapılıp ona göre ilaç kullanmalarının doğru olacağını söyledi.

‘Ölümden döndüm’

Yuttuğu zeytinlerden sonra ağrılara dayanacak gücünün kalmadığını, ameliyat sayesinde sağlığına kavuştuğunu anlatan Gül herkesi uyardı: “Arkadaşımın tavsiyesi beni bu hale soktu. Vatandaşlar doktorlardan başka kimsenin tavsiyesini dinlemesin, doktor ne derse ona uysunlar. Ben ölümden döndüm, Allah’a çok şükür şu an çok iyiyim.”