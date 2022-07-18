Midesinden 158 cisim çıktı: Cımbız, vida, makas

Van’da iğne yutma şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki kadının midesinden 158 cisim çıkarıldı.

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Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı nedeniyle yakınları tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Acil servisteki kontrollerin ardından röntgen filmi çekilen hastanın midesinde yabancı cisim olduğu belirlendi.

Genel cerrahi servisinde ameliyata alınan kadının midesinden, tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, vida ve anahtar gibi onlarca cisim çıkarıldı.

Doktoru inanamamış

Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından servise alınan hasta, tedavi süreci sonrası taburcu edildi.

Ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş şunları söyledi: “Açıkçası ben de başta inanmadım. Endoskopiyle çıkarmayı düşündük fakat iğne büyük olduğu için ameliyata aldık. Ameliyatta bizi şok eden manzarayla karşılaştık. Çeşitli büyüklükte 158 yabancı cisim vardı. Hepsini çıkardık. Hastamızın durumu iyi.”