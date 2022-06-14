Mick Jagger’ın Covid-19 testi pozitif çıktı: Amsterdam konseri son dakika iptal

Britanyalı rock grubu Rolling Stones solisti Mick Jagger’in (78) Covid-19 testi pozitif çıktı. Grubun Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dün akşam vermeyi planladığı konser iptal edildi.

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Jagger, hayranlarına yönelik mesajında, “Maalesef testim pozitif çıktı. En yakın zamanda aranızda olmaya çalışacağım. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Grubun açıklamasında, son dakikada iptal kararı alındığı için çok üzgün oldukları, Johan Cruijff Arena’daki konser için en yakın sürede yeni bir tarih belirleneceği, bilet alanların aynı biletlerle izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Stadyuma geldikten sonra görülen belirtiler üzerine Mick Jagger’a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Dinleyenlerin sağlığı için bu kararı almak zorundaydık” dendi.

‘Sixty’ adlı turnelerini sürdüren grup, 10 Avrupa ülkesinde 14 konser vermeyi planlamıştı. Önümüzdeki 10 gün içinde İsviçre ve İtalya’daki iki konserle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.