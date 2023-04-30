Michelle Obama, Bruce Springsteen’in vokalisti oldu

ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama, Barcelona’daki Bruce Springsteen konserinde sahneye çıkarak hem şarkı söyledi, hem de tef çalıp dans etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Eşi eski ABD başkanı Barack Obama’nın döneminde renkli görüntüler veren Michelle Obama, bu kez Bruce Springsteen konserinde sahneye çıkarak izleyicileri şaşırttı.

Obama, İspanya’nın Barselona kentindeki Lluis Companys Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen konserde Springsteen’in 1985 yapımı ‘Glory Days’ini söylemek için sahne aldı.

Obama’ya yönetmen Steven Spielberg’in eşi Kate Capshaw da katıldı.

Obama’nın şarkı söyleyip zaman zaman da tef çalıp dans ettiği anların videosu, Twitter’da viral oldu.