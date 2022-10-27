MGM’den dört il için yüksek kesimlere kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Rize, Artvin, Van ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. MGM, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Günlük rapora göre Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, orta ve doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, iç Ege, iç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.