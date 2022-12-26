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Yaramazlara biraz batar!

MGM’den 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 il için ‘sarı’, üç il için ‘turuncu kodlu’ uyarı yapıldı.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz’in kıyı kesimleri yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun batısı kar yağışlı olacak.


Yağışların Sinop, Kastamonu, Hatay ve Malatya çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. MGM, bu bölgede ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu’da iki ila dört derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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