Meteoroloji uyardı: Yarın birçok ilde kar görülecek

Yarından itibaren Türkiye geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Birçok ilde kar ve şiddetli yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki gün etkili olacak sis ve pusa karşı da uyarıyor.

Fotoğraf: AA

Hava sıcaklığının mevsim normallerine inmesiyle kış, ülke genelinde kendini hissettirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurdun yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı. Pazar gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yoğun yağış görülmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Ege’de kar etkili olacak.

Diğer yandan bazı bölgeler de yarın sağanak etkisi altına girecek. Sağanağın özellikle Marmara Bölgesi’nde şiddetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde de birçok ilde sağanak görülecek.

Yarın İstanbul’da sağanak, Ankara’da kar var

Üç büyük ilde ise bugün yağış beklentisi yok. Hava gün boyunca parçalı bulutlu olacak.

Pazar günü İstanbul’da sağanak görülürken, Ankara’da karla karışık yağmur bekleniyor. İzmir ise parçalı bulutlu olacak.