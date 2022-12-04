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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji sağanak ve kar yağışına karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre aralarında İstanbul’un da olduğu bazı illerin yağmurlu olacağı tahmin edilirken, ülkenin doğusunda kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, kar yağışı ve sağanak için uyardı (AA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nce yayımlanan değerlendirmeye göre, orta ve doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul’un kuzey çevreleri, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleriyle Van’ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

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