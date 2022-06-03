Mezopotamya Ajansı editörü Dicle Müftüoğlu’na dört günlük gözaltı kararı

Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu hakkında dört günlük gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: MA

Bu sabah evi basılan Müftüoğlu, evde bulunmadığı için baskın sonrası ifade vermek için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne gitmişti.

Van başsavcılığının bir soruşturma kapsamında verdiği gözaltı kararı, bu yıl açılan ve gizlilik kararı bulunan bir soruşturmaya dayandırıldı.

MA’nın aktardığına göre gazetecinin 6 Haziran Pazartesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden başsavcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.