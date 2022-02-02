Avustralya’da bir mezarlıktan iki kafa çalındı.

Polisin aktardığı bilgiye göre, Melbourne’de Footscray mezarlığındaki ilk hırsızlık 27-28 Ocak arasında gece, ikincisiyse pazartesiyi salıya bağlayan gece yaşandı.

Tabutlardan başka bir şeyin alınmadığı hırsızlık olayı mezarlara zarar verildiğini gören birinin polise ihbar etmesi üzerine ortaya çıktı.

Kafaları çalınan ölülerin yakınlarının olay karşısında çok üzüldüğünü belirten polis yetkilisi, mezarlığı zarar gören iki kişi arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.

Üçüncü bir mezar yerinin daha kazıldığını ancak bunun önceden satın alınmış bir alan olduğu ve içinde cenaze olmadığı belirtildi.

Polis hırsızlıkla ilgili motivasyonun henüz netleşmediğini, ancak satanizmle bağlantılı olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.